Yoko Ono, preoccupano le condizioni di salute dell’artista giapponese (Di giovedì 9 luglio 2020) Nonostante la lucidità mentale, le condizioni di salute dell’artista giapponese Yoko Ono sembrano essere molto preoccupanti: è costretta ad assistenza 24 ore su 24. L’eclettica artista giapponese, vedova del componente dei Beatles John Lennon, è costretta alla sedia a rotelle e riceve assistenza 24 ore su 24. A rivelare gli aggiornamenti sul suo precario stato … L'articolo Yoko Ono, preoccupano le condizioni di salute dell’artista giapponese proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

