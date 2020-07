Yoko Ono, la vedova di John Lennon gravemente malata (Di giovedì 9 luglio 2020) gravemente malata e su una sedia a rotelle, l’ottantasettenne Yoko Ono è continuamente assistita da una badante e dal figlio Sean Yoko Ono, si sarebbe trasformata in uno scheletro fragile che rifiuta di uscire dal suo appartamento nell’Upper East Side, di fronte al quale il marito John Lennon fu ucciso ormai 40 anni fa. “Vende un pezzo dopo l’altro il suo patrimonio immobiliare sente vicina la fine della sua vita straordinaria“, ha raccontato al New York Post un suo amico, Elliot Mintz. Negli ultimi anni ha assunto un ruolo informale di “portavoce” di Yoko Ono e del figlio Sean con i media. Del resto, ha commentato, “Yoko ha 87 anni vissuti come 400“. Da più di un anno non compare in ... Leggi su zon

Corriere : In sedia a rotelle «come avesse 400 anni»: la vecchiaia fragile dell’ex musa Yoko Ono - FilippoCarmigna : In sedia a rotelle «come avesse 400 anni»: la vecchiaia fragile dell’ex musa Yoko Ono - 17mikaellaa : RT @FabFourFanAttic: #922 Press Photo-John Lennon Yoko Ono w/ Bandage Car Accident 1969-ESTW - FabFourFanAttic : #922 Press Photo-John Lennon Yoko Ono w/ Bandage Car Accident 1969-ESTW - SouzaEluam : RT @Corriere: In sedia a rotelle «come avesse 400 anni»: la vecchiaia fragile dell’ex musa Yoko Ono -

Ultime Notizie dalla rete : Yoko Ono Yoko Ono è malata e assistita 24 ore su 24: «Ma non ha perso l'acutezza di sempre» Il Messaggero Yoko Ono è malata e assistita 24 ore su 24: «Ma non ha perso l'acutezza di sempre»

Yoko Ono non sta bene da molto tempo. La vedova di John Lennon, che ha 87 anni, «ha bisogno di assistenza 24 ore su 24», ma «non ha perso l'acutezza di sempre», ha detto al New York Post Elliot Mintz, ...

In sedia a rotelle «come avesse 400 anni»: la vecchiaia fragile dell’ex musa Yoko Ono

Gravemente malata, su una sedia a rotelle, continuamente assistita da una badante o dal figlio Sean: a 87 anni la donna a cui molti fan dei Beatles hanno attribuito la maligna onnipotenza di sfasciare ...

Yoko Ono non sta bene da molto tempo. La vedova di John Lennon, che ha 87 anni, «ha bisogno di assistenza 24 ore su 24», ma «non ha perso l'acutezza di sempre», ha detto al New York Post Elliot Mintz, ...Gravemente malata, su una sedia a rotelle, continuamente assistita da una badante o dal figlio Sean: a 87 anni la donna a cui molti fan dei Beatles hanno attribuito la maligna onnipotenza di sfasciare ...