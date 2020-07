Ylenia Carrisi, nuove indiscrezioni sulla figlia di Al Bano: si è sposata e si nasconde ai Caraibi? (Di giovedì 9 luglio 2020) nuove clamorose indiscrezioni su Ylenia Carrisi Sono passati più di 25 anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa a New Orleans. All’epoca la figlia di Al Bano e Romina si trovata con Alexander Masekela, un giovane che soffriva di dipendenza dalla droga e primo sospettato per la sua scomparsa. Gli investigatori, però, non hanno mai trovato nulla a suo carico e per tale ragione non è mai stato indagato. Nel corso di tutto questo tempo sono state tante le segnalazioni sulla giovane ma purtroppo nessuna ha mai portato ad una pista certa. La più concreta sembrava quella di un serial killler, Keith Jesperson ma i corpi delle ragazze ritrovate non erano quelli di ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Albano Carrisi preoccupato per Jasmine come Ylenia ? “Ciò che parla di droga non gli piace” -