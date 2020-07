Ylenia Carrisi ci sono novità: le ultime sulla figlia di Al Bano e Romina (Di giovedì 9 luglio 2020) Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power è scomparsa nel nulla 25 anni fa, ma stanno circolando nuove informazioni sul suo conto. Ylenia Carrisi (fonte Instagram @ alBanoeRomina)Era il 1994 quando Ylenia è scomparsa da New Orleans. L’ultima volta che è stata avvistata la ragazza era in compagnia di Alexander Masekala, un giovane dipendente dalla droga, sospettato per la sua scomparsa. Per diverso tempo Alexandre è stato indagato dalla polizia, ma gli inquirenti non hanno mai trovato nulla a sua carico. In tutti questi anni diverse sono state le segnalazioni su Ylenia, ma nessuna di queste ha mai portato ad una pista ... Leggi su chenews

