XI Municipio, Garipoli (FDI): “Maggiori controlli sulle attività commerciali del Bangladesh nel territorio” (Di giovedì 9 luglio 2020) “La maggior parte dei nuovi casi di Coronavirus registrati a Roma negli ultimi giorni hanno un legame con la comunità bengalese. Molti di loro risiedono in grande promiscuità – più unità in appartamenti – e lavorano nel settore della ristorazione e commercio (minimarket). Si ritiene opportuno inviare una nota alla Regione Lazio, Asl Roma 3 e Gruppo XI Marconi Polizia Locale per una richiesta di maggiori controlli nelle attività commerciali nei quartieri del Trullo, della Magliana e Marconi. Una verifica dei tamponi e il rispetto delle regole igieniche e sanitarie. Monitorare la situazione nel rispetto dei protocolli sanitari”. Così in una nota Valerio Garipoli, già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI XI ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : XI Municipio, Garipoli (FDI): 'Maggiori controlli sulle attività commerciali del Bangladesh nel territorio' -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio Garipoli XI Municipio, Garipoli (FDI): “Maggiori controlli sulle attività commerciali del Bangladesh nel territorio” Il Corriere della Città Roma, nuovo incendio al campo nomadi di Via Luigi Candoni

L’intervento tempestivo dei pompieri ha scongiurato danni più ingenti e che le fiamme si propagassero anche all’esterno dell’area nomadi, dove sono andati distrutti tre moduli abitativi. Sulla questio ...

L’intervento tempestivo dei pompieri ha scongiurato danni più ingenti e che le fiamme si propagassero anche all’esterno dell’area nomadi, dove sono andati distrutti tre moduli abitativi. Sulla questio ...