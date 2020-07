Will Smith: "Sono stato chiamato negro dalla polizia più di dieci volte" (Di giovedì 9 luglio 2020) Will Smith riflette sul movimento Black Lives Matter ricordando gli episodi di razzismo subiti a Philadelphia durante l'adolescenza. La voce di Will Smith si aggiunge alle altre star afroamericane che hanno raccontato di aver subito episodi di razzismo: a Philadelphia Smith sarebbe stato chiamato 'negro' dagli agenti di polizia più di dieci volte. Per questo motivo per la prima volta l'attore ha deciso di recitare in un film sulla schiavitù, il preannunciato Emancipation, thriller storico diretto da Antoine Fuqua ispirato a una storia vera che mostrerà una lotta per la sopravvivenza raccontata da Independent e Harper's Weekly nel 1863. Commentando il movimento Black ... Leggi su movieplayer

LaStampa : Giovedì sera con Will Smith e Margot Robbie. - soniasorrent : @GabrieleMuccino @nastridargento Un film bellissimo con un Will Smith di livello altissimo... - mhlatessitrice : @antartid3 Qui in Italia Carlo Conti, Pieraccioni e Renato Zero lol A Los Angeles Will Smith: io e la mia amica abb… - FilmNewsItaly : Will Smith: 'La polizia mi ha chiamato negr* più di dieci volte' - Alez_Bi : @antartid3 Will Smith a porto cervo. Non sono riuscita a chiedergli una foto perché era circondato da bodyguard?? -

Ultime Notizie dalla rete : Will Smith Will Smith contro la polizia razzista: 'Mi hanno chiamato n***o più di dieci volte' Everyeye Cinema Will Smith: "Sono stato chiamato negro dalla polizia più di dieci volte"

Per questo motivo per la prima volta l'attore ha deciso di recitare in un film sulla schiavitù, il preannunciato Emancipation, thriller storico diretto da Antoine Fuqua ispirato a una storia vera che ...

Will Smith: «La polizia mi ha chiamato negr* più di dieci volte»

L’attore ricorda gli episodi di razzismo di cui è stato vittima nella sua città natale Filadelfia. Will Smith è stato vittima di episodi di razzismo. Al podcast dell’attivista e politica Angela Rye, ...

Per questo motivo per la prima volta l'attore ha deciso di recitare in un film sulla schiavitù, il preannunciato Emancipation, thriller storico diretto da Antoine Fuqua ispirato a una storia vera che ...L’attore ricorda gli episodi di razzismo di cui è stato vittima nella sua città natale Filadelfia. Will Smith è stato vittima di episodi di razzismo. Al podcast dell’attivista e politica Angela Rye, ...