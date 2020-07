Werner al Chelsea porta anche… Kai Havertz (Di giovedì 9 luglio 2020) In casa Chelsea sembra funzionare così: i giocatori fanno il mercato e convincono i colleghi a firmare per il blues. Dopo Rudiger che avrebbe dato una mano al club di Londra per far firmare Werner, ecco proprio l'attaccante mettere lo zampino sul possibile affare Kai Havertz.Havertz: Werner prova a convincerlocaption id="attachment 885281" align="alignnone" width="594" Timo Werner (Getty Images)/captionIl Chelsea vuole aggiungere un altro colpo stellare dopo aver preso Ziyech e Werner: il modo migliore per cancellare il blocco delle ultime sessioni di mercato e per rilanciare con una grande campagna acquisti. Dalla Germania confermano che la volontà di Havertz sia quella di scegliere i blues, grazie anche ai contatti con ... Leggi su itasportpress

Dopo aver strappato Timo Werner al Lipsia pagandone la clausola rescissoria, il Chelsea si prepara ad accogliere un altro calciatore tedesco tra le sue fila. Si tratta di Kai Havertz, trequartista cla ...

Il Chelsea fa sul serio. Ed è proprio il caso di dirlo dato che il club inglese sta pensando di mettere a segno l’ennesimo colpo di un mercato estivo che sta letteralmente decollando. Kai Havertz sare ...

Dopo aver strappato Timo Werner al Lipsia pagandone la clausola rescissoria, il Chelsea si prepara ad accogliere un altro calciatore tedesco tra le sue fila. Si tratta di Kai Havertz, trequartista cla ...Il Chelsea fa sul serio. Ed è proprio il caso di dirlo dato che il club inglese sta pensando di mettere a segno l’ennesimo colpo di un mercato estivo che sta letteralmente decollando. Kai Havertz sare ...