Wall Street giù: scontro Trump-Corte Suprema. Milano chiude a -2% schiacciata da Atlantia(-8%) (Di giovedì 9 luglio 2020) La holding dei Benetton va ko dopo la decisione della Corte costituzionale sul decreto Genova che complica la trattativa per mantenere le concessioni autostradali . In Europa resiste solo Francoforte . Petrolio in netto calo Leggi su ilsole24ore

fattoquotidiano : La camicia di Wall Street cerca un salvatore per evitare la bancarotta - HuffPostItalia : 'L'economia torna a ruggire'. Trump e Wall Street festeggiano i dati sul lavoro - CristianDezuli1 : RT @gustinicchi: ben radicati nell'alta finanza (borsa e banche). Il progetto comincia con Hoover negli anni 50, le + grandi banche di inve… - Banchelli : RT @icebergfinanza: Panico a WALL STREET ... tesorucci in fase di decollo! - stellatizias : RT @gustinicchi: ben radicati nell'alta finanza (borsa e banche). Il progetto comincia con Hoover negli anni 50, le + grandi banche di inve… -