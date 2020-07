Voti altissimi per Lobotka: "Se Demme ha seguito la partita, si sarà preoccupato..." (Di giovedì 9 luglio 2020) Contro il Genoa ha disputato una bellissima partita Stanislav Lobotka, per molti tra i migliori in campo a Marassi. I quotidiani lo premiano. Leggi su tuttonapoli

Contro il Genoa ha disputato una bellissima partita Stanislav Lobotka, per molti tra i migliori in campo a Marassi. I quotidiani lo premiano. GAZZETTA 6.5 - "Sul piano della qualità ha qualcosa in più ...

Serbia, la rabbia in piazza tra scontri, feriti e arresti

Seconda serata di proteste antigovernative dopo l’annuncio di nuove restrizioni Dalla Bosnia alla Romania, salgono i casi di positività nei Paesi dell’area BELGRADO. Non solo coronavirus, con livelli ...

