Vite Al Limite: Dominic lancia raccolta fondi per dimagrire di nuovo (Di giovedì 9 luglio 2020) Si chiama Dominic Hernandez, pesa più di 320 chili, e sarà uno dei protagonisti degli episodi di Vite Al Limite che andranno in onda in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, proprio questa sera. Ma non è tutto. Oggi vorremmo infatti raccontarvi della particolare storia di questo giovane originario della California perché soltanto pochi giorni fa abbiamo scoperto che le sue condizioni siano peggiorate nel corso di qualche mese soltanto. Il ragazzo avrebbe infatti disperato bisogno di aiuto, e lo avrebbe chiesto attivando una campagna di raccolta fondi online per ottenere il denaro a lui necessario per farsi operare di nuovo.Ma partiamo dal principio. Dominic, originario della California, è un giovane senza fissa ... Leggi su blogo

Zooey82 : @ErodeAscalonita @alevarone Scusa ma in vite al limite io ho visto diete sconsiderate, totale assenza di educazione… - ErodeAscalonita : @alevarone Attraverso 'vite al limite' é chiaro che gli obesi sono prima di tutto dei malati e come tutti i pazient… - stefanopauli : Va' che bello è diventato Steven Assanti #viteallimite - yedamism : chiara mi ha fatto scoprire il lato di twitter che commenta vite al limite - fedepao_ : Ti spedisco in convento, Naked Attraction, Ti spazzo in due, Vite al limite, Primo appuntamento, 90 giorni per inna… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite Coliesa Vite al Limite oggi: la donna ha rischiato di morire SoloGossip.it Nei giorni tristi o in quelli felici, le buone ragioni per pregare non mancano mai

Il terzo beneficio che la preghiera porta nelle nostre vite è il discernimento che essa arreca dinanzi ... Urgente è l’emancipazione dall’idea funesta della perfezione, siamo nel limite. Via maestra ...

Finalmente! 150 intellettuali americani contro il reazionario “politically correct”

Ogni limite era stato sorpassato ... l’arrivo della pandemia – è la tesi dell'ultimo libro di Slavoj Žižek, “Virus” – le nostre vite normali sono state messe in pausa e quello che ci viene offerto è ...

Il terzo beneficio che la preghiera porta nelle nostre vite è il discernimento che essa arreca dinanzi ... Urgente è l’emancipazione dall’idea funesta della perfezione, siamo nel limite. Via maestra ...Ogni limite era stato sorpassato ... l’arrivo della pandemia – è la tesi dell'ultimo libro di Slavoj Žižek, “Virus” – le nostre vite normali sono state messe in pausa e quello che ci viene offerto è ...