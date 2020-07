Vite al Limite, Cristina perde 250 kg e diventa modella: il prima e dopo (Di giovedì 9 luglio 2020) Una parabola felice quella di Cristina, capace di perdere 250 kg e tornare alla sua tanto aspirata normalità. La sua storia è toccante. Da una vita al Limite al sogno di modella Non è una favola o una di quelle fiabe che restano nei libri. Questa è una storia vera e narra la vita di … L'articolo Vite al Limite, Cristina perde 250 kg e diventa modella: il prima e dopo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SerieTvserie : Vite Al Limite: Dominic lancia raccolta fondi per dimagrire di nuovo - tvblogit : Vite Al Limite: Dominic lancia raccolta fondi per dimagrire di nuovo - Zooey82 : @ErodeAscalonita @alevarone Scusa ma in vite al limite io ho visto diete sconsiderate, totale assenza di educazione… - ErodeAscalonita : @alevarone Attraverso 'vite al limite' é chiaro che gli obesi sono prima di tutto dei malati e come tutti i pazient… - stefanopauli : Va' che bello è diventato Steven Assanti #viteallimite -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite Coliesa Vite al Limite oggi: la donna ha rischiato di morire SoloGossip.it Era Zsalynn Whitworth di Vite al Limite: 315 kg per colpa del marito oggi… [FOTO]

Ci sono storie a Vite al Limite davvero incredibili, come quella di Zsalynn Whitworth, che a 41 anni aveva deciso di rivolgersi alla famosa clinica per ritrovare la propria forma fisica.

Vite Al Limite: Dominic lancia raccolta fondi per dimagrire di nuovo

Ora chiede aiuto sui social: "Mi servono 30,000$ per ricominciare da capo" Si chiama Dominic Hernandez, pesa più di 320 chili, e sarà uno dei protagonisti degli episodi di Vite Al Limite che andranno ...

Ci sono storie a Vite al Limite davvero incredibili, come quella di Zsalynn Whitworth, che a 41 anni aveva deciso di rivolgersi alla famosa clinica per ritrovare la propria forma fisica.Ora chiede aiuto sui social: "Mi servono 30,000$ per ricominciare da capo" Si chiama Dominic Hernandez, pesa più di 320 chili, e sarà uno dei protagonisti degli episodi di Vite Al Limite che andranno ...