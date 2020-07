Virus, ?Roma, 23 nuovi casi: 28 nel Lazio, di cui 18 legati al Bangladesh. C'è un bimbo di 9 anni (Di giovedì 9 luglio 2020) Si registra oggi un dato di 28 nuovi casi positivi al coronaVirus nel Lazio: 22 sono i casi di importazione (pari al 78% dei casi totali) e di questi 18 hanno un link con voli di rientro dal... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Virus Roma Virus, Roma, 23 nuovi casi: 28 nel Lazio, di cui 18 legati al Bangladesh. C'è un bimbo di 9 anni Il Messaggero Coronavirus, Serbia rinuncia a coprifuoco nel finesettimana

Roma, 9 lug. (askanews) - Il governo serbo ha rinunciato ad imporre il coprifuoco notturno nel finesettimana per contrastare la diffusione del coronavirus, dopo le violente manifestazioni scoppiate a ...

Coronavirus, divieto di transito in Italia per chi arriva da tredici Paesi

ROMA – «Divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio». Lo dispone un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e dei ...

