Villa Blu Capri, l’industria alberghiera riparte con nuovi investimenti (Di giovedì 9 luglio 2020) di Marco Milano L’isola di Capri più forte di qualsiasi crisi “apre” un cinque stelle. Sabato sul comune alto dell’isola azzurra, infatti, si inaugura l’Hotel Villa Blu Capri. Il cinque stelle luxury anacaprese che con un esclusivo evento al tramonto sancirà anche ufficialmente il passaggio dalla scorsa gestione della catena “Melià” alla nuova avventura tutta made in Italy di “S&S Group” della famiglia Spinelli. “Una scelta di carattere – spiegano – in un momento di grandi cambiamenti ed incertezze, dettate da un’estate 2020 per niente scontata, ma supportata dalla solidità del gruppo e soprattutto dalla volontà di restituire il carattere italiano a chi vorrà soggiornare all’Hotel Villa Blu ... Leggi su ildenaro

TeleCapriNews : Con il “Blu Opening Party” si da il via all’estate caprese. Si inaugura l’Hotel Villa Blu Capri: Ci siamo, l’11 lug… - IcrewplayL : Novità in libreria: Ritorno a Villa Blu, di Gianni Verdoliva per Robin - giovannizambito : - AntonellaLaTor6 : Task force, auto blu, assunzioni vari, villa megagalattica... Potevate risparmiaceli.. Ora dovremmo avere meno parl… - PrimaradioFM : Un libro di Gianni Verdoliva È giugno e come ogni anno tre fratelli, Alessio, Francesco e Tommaso, ritornano a Vill… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Blu Villa Blu Capri, l'industria alberghiera riparte con nuovi investimenti Il Denaro Fispmed aderisce alla Macroregione Mediterranea

di Marco Milano L’isola di Capri più forte di qualsiasi crisi “apre” un cinque stelle. Sabato sul comune alto dell’isola azzurra, infatti, si inaugura ...

Villa Blu Capri, l’industria alberghiera riparte con nuovi investimenti

di Marco Milano L’isola di Capri più forte di qualsiasi crisi “apre” un cinque stelle. Sabato sul comune alto dell’isola azzurra, infatti, si inaugura ...

di Marco Milano L’isola di Capri più forte di qualsiasi crisi “apre” un cinque stelle. Sabato sul comune alto dell’isola azzurra, infatti, si inaugura ...di Marco Milano L’isola di Capri più forte di qualsiasi crisi “apre” un cinque stelle. Sabato sul comune alto dell’isola azzurra, infatti, si inaugura ...