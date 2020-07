Vietnam | La mamma aveva la spirale, il bimbo nasce tenendola in mano (Di giovedì 9 luglio 2020) In Vietnam è nato un “bambino coraggioso”, come lo hanno definito i medici del suo ospedale: aveva in mano la spirale della sua mamma. Quando il destino stabilisce che le cose debbano andare in un certo modo non c’è strategia che tenga. È quello che deve aver pensato la mamma Vietnamita la quale, dopo aver avuto due bambini, aveva … L'articolo Vietnam La mamma aveva la spirale, il bimbo nasce tenendola in mano è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

GallozziMrita : Un neonato è stato fotografato in Vietnam, mentre, appena nato, stringeva tra le manine il contraccettivo di sua ma… - Gio_Caian : @laradiceno La demonia duenne non vuole dormire, ho appena avuto il cambio dalla mamma dopo 45min di Vietnam. Spero ne esca viva... -

In Vietnam, infatti, una donna è rimasta incinta pur utilizzando ... ad esempio se si sposta dalla posizione corretta. La storia di questa mamma sta facendo il giro del mondo perché al momento della ...

