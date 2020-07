Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 16:30 (Di giovedì 9 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2020 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI; CIRCOLazioNE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 0+000 ED IL KM 21+600 IN PROVINCIA DI RIETI; SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ... Leggi su romadailynews

