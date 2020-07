Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 08:15 (Di giovedì 9 luglio 2020) VIABILITÀ DELL’ 9 LUGLIO 2020 ORE 07:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZAGLIA SUL RACCORDO IN ESTETRNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO IN INTERNA INVECE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PRIME CODE ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA SULLA PONTINA SI VIAGGIA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE PER IL PERIODO ESTIVO FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI ... Leggi su romadailynews

