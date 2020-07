Via libera dell’Aula della Camera al decreto Rilancio, 278 i voti favorevoli. Ora il testo della maxi-manovra da 155 miliardi passa a Palazzo Madama (Di giovedì 9 luglio 2020) Con 278 voti favorevoli e 187 contrari, l’Aula della Camera ha approvato il decreto-Rilancio contenente le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus. Il testo della maxi-manovra, che stanzia 155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini di indebitamento, ora passerà praticamente blindato all’Aula di Palazzo Madama (scade il 18 luglio) per la seconda lettura. L'articolo Via libera dell’Aula ... Leggi su lanotiziagiornale

Sky Studios Elstree, che avrà sede nel distretto di Hertsmere, a nord di Londra, diventerà la casa di una serie di produzioni Sky Original, create da Sky Studios, nonché di importanti produzioni ...

Decreto Rilancio, via libera della Camera: sì del Senato entro il 18 luglio

Via libera dell’Aula della Camera al decreto legge Rilancio. Il testo, approvato a Montecitorio con 278 voti favorevoli, 187 contrari ed un astenuto, passa al Senato. È previsto che il decreto (scade ...

Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge Rilancio. Il testo, approvato a Montecitorio con 278 voti favorevoli, 187 contrari ed un astenuto, passa al Senato. È previsto che il decreto (scade ...