Via gli occhi da Laura Torrisi. E come si fa, con quel bikini così piccolo… Bellissima (Di giovedì 9 luglio 2020) Sapete come si conobbero Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni? Il celebre regista stava lavorando al film Una moglie Bellissima quando s’imbatté nell’incantevole modella. Non si trattò di un provino: il toscano stava sfogliando una rivista quando vide la futura protagonista del suo film e non solo, anche colei che sarebbe diventata sua moglie e la madre di sua figlia Martina. In quel momento un costumista gli chiese chi sarebbe stata l’attrice principale della pellicola e lui disse: “Sarà una bella come questa. Anzi, facciamo prima, chiamiamo direttamente lei”. Fu un vero e proprio colpo di fulmine quello tra la stella cinematografica e Laura Torrisi. Anche oggi, dopo la fine del ... Leggi su tuttivip

AMorelliMilano : #Milano, rom assaltano bancomat e rubano auto minacciando armi in pugno gli automobilisti. Ebbene, dove è stata rit… - EnricoLetta : Sembra impossibile ma è vero. #Trump chiude gli US agli studenti stranieri e rimanda via chi è già in????. Le ScuoleU… - FedericoDinca : La decisione della Consulta su #ASPI spazza via qualsiasi dubbio residuo. Come indicato da @GiuseppeConteIT si proc… - SempreStraniero : RT @Mr_Ozymandias: Le certezze: attualmente sono 179 i possibili candidati per un vaccino in via di sviluppo contro il coravirus. Tra quest… - leone52641 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il Pellegrinaio dell'ex-ospedale di Santa Maria della Scala a Siena, oggi grande polo museale (@SMariaScala )… -

Ultime Notizie dalla rete : Via gli Ospedale Borea, al via gli interventi chirurgici ordinari Il Secolo XIX E-Tech, la sfida ibrida di Renault

Qualora si intendesse revocare il consenso all’invio di comunicazioni promozionali via telefono, continuando tuttavia a ricevere ... “Informativa”) mediante la quale il Titolare Le ha fornito tutti ...

VIA LIBERA DALLA CAMERA

Ok dalla Camera al decreto Rilancio. Sono stati infatti 318 i voti favorevoli contro i 231 contrari e con 2 astenuti. È fissato per domani, in Senato, il voto finale per il provvedimento. Dai superbon ...

Qualora si intendesse revocare il consenso all’invio di comunicazioni promozionali via telefono, continuando tuttavia a ricevere ... “Informativa”) mediante la quale il Titolare Le ha fornito tutti ...Ok dalla Camera al decreto Rilancio. Sono stati infatti 318 i voti favorevoli contro i 231 contrari e con 2 astenuti. È fissato per domani, in Senato, il voto finale per il provvedimento. Dai superbon ...