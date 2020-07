Verona-Inter, le probabili formazioni del match del Bentegodi (Di giovedì 9 luglio 2020) Al “Bentegodi”, Verona-Inter si sfidano nel match della trentunesima giornata della Serie A: le probabili formazioni del match Verona-Inter si sfidano nel match valido per il 31° turno della Serie A. I padroni di casa vengono dalla sconfitta contro il Brescia, che gli ha fatto perdere punti dalla zona Europa League. L’Inter viene dalla sconfitta casalinga con il Bologna, che gli ha fatto definitivamente abbandonare le speranze di Scudetto. In classifica, il Verona è 9° con 42 punti, distante 7 punti dal Milan. I nerazzurri sono quarti con 64, alle spalle dell’Atalanta. Il fischio di inizio è atteso per le 21:45. Il ... Leggi su zon

