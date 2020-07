Verona-Inter: dalle 21,45 La Diretta Le probabili formazioni (Di giovedì 9 luglio 2020) La sfida del Bentegodi tra Verona ed Inter chiude il programma della 31esima giornata di campionato. Gli scaligeri vengono dalla brutta sconfitta di Brescia, costata loro il distacco dal settimo... Leggi su ilmessaggero

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - fcin1908it : LIVEBLOG - Verona-Inter, i tifosi: 'Gagliardini titolare è incomprensibili. Non quotato il gol di...' -… - sportface2016 : #Inter, le parole dell'amministratore delegato Giuseppe #Marotta a pochi minuti dal match contro il #Verona -