Verona-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino (Di giovedì 9 luglio 2020) Verona-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la 31esima giornata di Serie A al ‘Bentegodi’. Cinte stecca ancora Verona-Inter 2-2: ennesimo passo falso nerazzurro e anche il terzo posto ora è a rischio. Partenza da incubo per la squadra di Conte che nei primi venti minuti non entra praticamente in campo. … L'articolo Verona-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Verona 1-2* Inter Milan *(OG: Dimarco 55‘) #SSFootball - GorettiGianluca : RT @Eurosport_IT: INTER BEFFATA ANCORA NEL FINALE! Un ottimo Verona acciuffa il pareggio a 5' dalla fine con Veloso: inutile la rimonta ne… - lccatt : RT @Capolii21: Verona Inter 2-2 12 milioni all'anno -