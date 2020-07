Venezia, incidente a Porto Marghera: c’è una perdita di acido fluoridrico (Di giovedì 9 luglio 2020) Venezia, incidente a Porto Marghera: c’è una perdita di acido fluoridrico. Il fatto si è verificato questa mattina negli impianti della Solvay Fluor Italia Spa Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un incidente a Porto Marghera, vicino Venezia. All’interno degli impianti della Solvay Fluor Italia Spa si è registrata una perdita di … L'articolo Venezia, incidente a Porto Marghera: c’è una perdita di acido fluoridrico proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

