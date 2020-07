Venezia: acido dall’impianto della Solvay Fluor Italia di Porto Marghera (Di giovedì 9 luglio 2020) Incidente a Venezia: fuoriuscita di acido dalla Solvay Fluor Italia di Porto Marghera. È successo la scorsa notte. Non c’è pericolo per la popolazione Incidente a Venezia: fuoriuscita di acido Fluoridrico dalla Solvay Fluor Italia di Porto Marghera. È successo la scorsa notte alle 4.30. La notizia è stata fornita dalla centrale operativa della Polizia locale e dalla Protezione Civile del Comune di Venezia. È stato anche comunicato che essendo bassa la quantità del materiale fuoriuscito, non c’è pericolo per la popolazione. La ... Leggi su bloglive

