“Vai a lavorare nei campi”: i social impallinano il giornalista che auspica lo “schioppo” per Meloni (Di giovedì 9 luglio 2020) Un mare di critiche, non solo da parte della politica che ha unanimamente condannato. Anche sui social l’articolo del Fatto Quotidiano in cui si auspica l’uso dello “schioppo” contro Giorgia Meloni e FdI ha suscitato reazioni indignate. E a dimostrarlo ci sono i commenti fioccati sulla pagina Facebook del giornalista che lo ha firmato, Alessandro Robecchi. L’indignazione sui social Tra gli oltre cento commenti lasciati sotto l’articolo sono davvero pochi quelli che appoggiano, condividono o esaltano l’incitamento all’odio dell’autore. Per lo più, infatti, prevale la disapprovazione, spesso vera e propria indignazione, per quelle parole così cariche di violenza. “In pratica consiglia l’uso delle armi. Già questo ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : “Vai a lavorare nei campi”: i social impallinano il giornalista che auspica lo “schioppo” per Meloni… - sentrocapital : @orfini @gzibordi Il tuo stipendio è la testimonianza della vera 'spesa improduttiva'!!.... dimettiti e vai a lavorare. - MikeLinus3 : @GiorgiaMeloni Vai a lavorare - fostiero1 : @stopcensurainfo Sei un buffone !!! Vergognati ogni volta che parli fai schifo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vai a lavora… - Zeno88793338 : @GagliardoneS Che attrezzo!!! Vai a lavorare.... -

Ultime Notizie dalla rete : “Vai lavorare Fauci: «Il virus resta forte, negli Usa è fuori controllo. Trump mi ha messo da parte? Dopo ha capito... Corriere della Sera