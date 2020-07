Vacanze e coronavirus: come muoversi, dove dormire? Ecco le domande degli italiani (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Dopo il lockdown, con l’arrivo delle vacanze estive, è ripresa la voglia di partire e di viaggiare. Riaprono i confini e gli spostamenti nell’Unione europea sono di nuovo consentiti. In molti hanno preferito vacanze in Italia, ma c’è chi guarda al resto dell’Europa per il soggiorno estivo. Il tutto però deve essere fatto in sicurezza, ma non mancano interrogativi. Tra le domande “più diffuse ritroviamo la scelta del mezzo di spostamento da utilizzare, che alloggio preferire e come muoversi nella città ospitante”. A dirlo e’ il team di psicologi impegnati nel progetto ‘Lontani ma vicini’ di Diregiovani.it e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) che, nell’ambito della task force per l’emergenza educativa del Ministero dell’Istruzione, offrono uno spazio di ascolto e supporto a studenti, docenti e genitori. Leggi su dire

