Vacanze al mare: quali sono le meduse più pericolose in Italia? (Di giovedì 9 luglio 2020) Le meduse più pericolose che si possono trovare nel Mar Mediterraneo. Le meduse sono degli animali molto affascinanti, ma anche piuttosto pericolosi. Sebbene nelle acque del Mediterraneo sia difficile trovarne di esemplari mortali, alcune possono pungere e creare dei fastidiosi pruriti e bruciori. Meglio quindi stare sempre attenti, soprattutto se ci si trova in alcune … L'articolo Vacanze al mare: quali sono le meduse più pericolose in Italia? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

BI_Italia : Nascosto tra la foresta e il mare, questo resort di lusso può costare fino a 6.000 dollari per una settimana. Un an… - CoppolaLiliana : Stamattina mare molto calmo #vacanze #vacanzeitaliane #vacanzedimare #mare #Campania #iorestoinitalia????… - FarmaciADDUASIO : ???? VACANZE & PROTEZIONE???? Saluti dalla Dottoressa ALESSANDRA? #sole #mare #estate #vacanze #protezione… - FiscoNews24 : AFFITTO CASE VACANZE ?? Ecco cosa prevede la legge in tema di #locazioni brevi e non solo: scopri come risparmiare… - agrigentoBB : La bellezza a portata di mano... #viaggiainsicilia con un click -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze mare Vacanze al mare: si profila una perdita di circa 15 miliardi Il Sole 24 ORE CRONACA – Tragedia al mare, 54enne muore annegato

TERMOLI – Cinquantaquattrenne di Campobasso è morto annegato ieri pomeriggio a Termoli nel tratto di spiaggia libera non protetta dal servizio di salvataggio tra lido Le Dune e Aloha ieri con un mare ...

Stessa spiaggia, stesso mare. Ma una nuova identità

“Tanti nostri concittadini”, dice il comico Maurizio Milani, il nostro Isolato Fisso, “telefonano al mare per prenotare le vacanze e quando dicono di essere di Codogno, gli albergatori con una scusa ...

TERMOLI – Cinquantaquattrenne di Campobasso è morto annegato ieri pomeriggio a Termoli nel tratto di spiaggia libera non protetta dal servizio di salvataggio tra lido Le Dune e Aloha ieri con un mare ...“Tanti nostri concittadini”, dice il comico Maurizio Milani, il nostro Isolato Fisso, “telefonano al mare per prenotare le vacanze e quando dicono di essere di Codogno, gli albergatori con una scusa ...