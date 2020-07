Vacanze, 10 milioni di turisti in meno in Italia a giugno (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – In Italia si contano 10 milioni di turisti Italiani e stranieri in meno nel mese di giugno con un impatto drammatico su economia ed occupazione per il settore della vacanza Made in Italy in cui operano 612mila imprese con 2,7 milioni di lavoratori. E’ quanto emerge dal bilancio Coldiretti per il mese che inaugura stagione estiva le stime fortemente negative anche secondo Federalberghi. Anche le previsioni non sono positive con quasi un Italiano su 4 (-23%) che rispetto allo scorso anno ha rinunciato a prendere le ferie a luglio per le incertezze, le preoccupazioni e le difficoltà economiche generate dal coronavirus che hanno quasi azzerato anche gli arrivi della gran parte dei turisti stranieri che ... Leggi su quifinanza

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #BonusVacanze, Franceschini: “Sta funzionando, erogati oltre 400mila buoni per un totale di 183 milioni di euro di spesa… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #BonusVacanze, Franceschini: “Sta funzionando, erogati oltre 400mila buoni per un totale di 183 milioni di euro di spesa… - RassegnaZampa : #BonusVacanze, Franceschini: “Sta funzionando, erogati oltre 400mila buoni per un totale di 183 milioni di euro di… - AlessandroPiu73 : RT @wallstreetita: L'Italia perde 31 milioni di turisti stranieri. Atteso un impatto anche sui settori “collaterali” al #turismo. https://t… - Dome689 : Bonus vacanze, Franceschini: “Sta funzionando, erogati oltre 400mila buoni per un totale di 183 milioni di euro di… -