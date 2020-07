Usa, la stretta di Trump sugli studenti stranieri. Gabriele, dottorando ad Harvard: «Così lascerò il mio lavoro incompiuto» (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio)L’epidemia da Coronavirus negli Stati Uniti ha superato i 3 milioni di casi. Sotto i riflettori per una gestione sconsiderata della crisi sanitaria, Donald Trump ha spostato la sua attenzione sulle scuole e le università. Per contenere la diffusione del contagio lunedì l’agenzia per l’immigrazione (ICE) ha annunciato che gli studenti internazionali le cui università offriranno solo corsi online il prossimo semestre non potranno rimanere nel Paese. Le scelte sono due: trasferirsi in un’istituto che offra corsi in presenza o lasciare il Paese. In caso contrario, lo studente potrebbe subire sanzioni. «Per molti dei nostri studenti internazionali, studiare negli Stati Uniti e studiare ad Harvard è la realizzazione di un ... Leggi su open.online

