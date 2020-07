"Urlate dentro i vostri cuori". In Giappone è vietato gridare sulle montagne russe a causa della covid (Di giovedì 9 luglio 2020) I parchi a tema Giapponesi, preoccupati per i contagi dovuti alla pandemia di coronavirus, hanno chiesto al pubblico di evitare le urla sulle montagne russe e sulle altre attrazioni per evitare situazioni che possano portare ad un contagio. In un video postato dal parco di divertimenti Fuji-Q Highland, come riporta il Wall Street Journal, si chiede di “urlare dentro i vostri cuori”.Il video mostra come comportarsi sulle montagne russe. La raccomandazione del parco è stata accolta dalla East and West Japan Theme Park Associations, associazione che raggruppa decina di gestori di parchi di divertimento nel paese nipponico. Oltre al divieto di schiamazzi. ... Leggi su huffingtonpost

