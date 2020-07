Uomo positivo al Covid fermato a bordo di un Treno a Roma, aveva violato la quarantena (Di giovedì 9 luglio 2020) Era risultato positivo e messo in “quarantena fiduciaria” un 53enne originario del Bangladesh che tuttavia ha violato il provvedimento di isolamento ed ha viaggiato fino in Emilia Romagna, per poi ritornare da Rimini sempre a bordo di un Treno, dove all’evidenza dei sintomi influenzali, riconducibili al coronavirus (ovverà malessere e tosse diffusa), gli agenti della Polizia Ferroviaria. Dopo un rapido controllo con il termoscanner, l’Uomo è stato trasferito al policlinico Umberto I, dove è stata confermata la positività al Covid-19. Tracciamento Prima della sospensione dei voli dal Bangladesh, resa effettiva da pochi giorni sotto direttive del ministro della Salute Speranza, ... Leggi su giornal

