Unghie deboli e sfaldate | Rimedi e consigli da seguire

Unghie sfaldate e deboli è una problematica comune, ma talvolta bastano delle semplici accortezze e Rimedi che aiutano a rinforzarle. Scopriamo quali. Le Unghie, in particolar modo quelle delle donne, sono esposte sempre a forte stress, sono sempre in prima linea. Le mani sono il biglietto da visita, non vanno mai trascurate e soprattutto bisogna …

Ci sono periodi in cui non è possibile avere le mani curate e soprattutto una manicure impeccabile. A volte le nostre unghie sono molto deboli e non riusciamo a farle crescere come ci piacerebbe ...

Olio di Argan puro: le proprietà terapeutiche

L’olio di Argan è un olio che viene ottenuto dalla pianta che prende il nome di Argania spinosa. Ne era ricca tutta l’Africa del nord, mentre ora i principali boschi di Argania spinosa si trovano nel ...

