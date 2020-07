Un’estate romantica il film d’amore su Tv8 stasera giovedì 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Un’estate romantica stasera giovedì 9 luglio su Tv8 una serata con l’amore. Trama Un’estate romantica è il film in onda stasera giovedì 9 luglio in prima visione su Tv8 (canale 8 del digitale 121 di Sky), film tv romantico di Hallmark Channel del 2019 dal titolo originale Love in the Sun. L’amore nella sua forma più intensa, nella stagione in cui tutto può succedere…se stai su una spiaggia all’aria aperta, se stai in casa a sudare sul divano…beh meglio sognare con un bel film d’amore. film tv di Hallmark Channel prodotto e distribuito da Hallmark diretto da R.C. Newey il film non si trova in streaming e sarà in ... Leggi su dituttounpop

matteogarotta : #Netflix #commediaitaliana #estate #sottoilsolediriccione... Una storia romantica leggera, dove #riccione fa da car… - twi4robb : Sarà che sono un’eterna romantica ma per me “SI ILLUUUMIIINAAAAAVAAAAA” sarà la sempre la canzone universale dell’e… - silviagiolito : RT @paradisoa1: La cosa più romantica dell'Estate è presentarsi alle cene in terrazza con un cocomero fra le braccia come Baby di Dirty Dan… - ErmannoCastaldo : RT @paradisoa1: La cosa più romantica dell'Estate è presentarsi alle cene in terrazza con un cocomero fra le braccia come Baby di Dirty Dan… - sdaniela2006 : RT @paradisoa1: La cosa più romantica dell'Estate è presentarsi alle cene in terrazza con un cocomero fra le braccia come Baby di Dirty Dan… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’estate romantica Joël Dicker «L'uso di Google uccide il lavoro degli scrittori» Corriere della Sera