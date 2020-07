“Una Rosa Bianca”, il nuovo singolo di Giosef (Di giovedì 9 luglio 2020) Domenica 28 giugno 2020 è uscito su tutte le piattaforme digitali “Una Rosa Bianca” (Yourvoice Records), il secondo singolo di Giosef, cantautore torinese trapiantato a Rimini. Nel nuovo brano di Giosef, la “Rosa Bianca” rappresenta tutte quelle cose che ci aiutano in quei periodi in cui il morale è giù e la nostra fiducia in noi stessi è al minimo. La Rosa Bianca è come una luce, quel qualcosa che ti porta fuori da queste situazioni e ti fa stare meglio. Biografia Giosef, nome d’arte di Giuseppe Oppedisano, ha iniziato a fare musica per esigenza: aveva un estremo bisogno di trascrivere in musica le proprie emozioni. Un passaggio fondamentale nel suo percorso è stato un ... Leggi su laprimapagina

