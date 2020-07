"Una roba demenziale". Mara Carfagna fa a pezzi Giuseppe Conte: la "battuta"? Uno sfregio agli italiani (Di giovedì 9 luglio 2020) Il premier, Giuseppe Conte, si è messo a fare ironia contro le opposizioni che tentennano di fronte al suo (tardivo) invito citando Ecce Bombo di Nanni Moretti. Una scelta fuoriluogo per Mara Carfagna, che commenta con toni durissimi a In Onda, il programma su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese: "La battuta di Conte sulle opposizioni? Ironia demenziale - ha premesso l'azzurra -. Tre milioni e mezzo di lavoratori sono a rischio sopravvivenza e il premier si permette in una sede internazionale di fare quel tipo di battuta", ha concluso la Carfagna. Il presunto avvocato del popolo semplicemente demolito. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Una roba Mesina prima della fuga: "Date tutta la mia roba ai poveri" La Nuova Sardegna Coronavirus, la resa dei conti fra virologi non fa bene alla scienza: andate via dalla tv!

In questi giorni si stanno moltiplicando gli attacchi gratuiti e davvero irriverenti tra virologi, immunologi ed epidemiologi. Il tutto condito da medici da salotto che scambiano opinioni scientifiche ...

Mesina in fuga senza vestiti: "Date tutto ai poveri"

Graziano Mesina è fuggito senza documenti né patente, ma anche senza vestiti. Il latitante, irreperibile da giovedì scorso, data in cui è diventata definitiva la condanna a trent'anni per associazione ...

