Una fondazione francescana in aiuto dei poveri: occorrono 30 mila euro per la nascita (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una fondazione francescana in aiuto dei poveri, un intervento concreto ai tempi della richiesta urgente di solidarietà da parte della società civile. Questa l’idea lanciata stamani presso il Caffè delle Streghe di Palazzo Paolo V al corso Garibaldi, da parte di molte personalità del mondo cattolico beneventano e sannita. La fondazione, come si legge nel manifesto dei principi, predisposto dal Comitato fondatore, è un progetto di economia civile, che si ispira al motto “bisogna guardare indietro per andare avanti”. In altre parole, la fondazione vuole dare dimostrazione della capacità di riconquistare le radici fondative dell’economia legata a San Francesco d’Assisi per ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : Vengono al pettine, nel momento della crisi, antichi nodi: se sia saggio affidare i musei di una città a una Fondaz… - virginiaraggi : #RomaDecide Una ex scuola abbandonata nella periferia di Roma diventerà un centro culturale popolare polivalente e… - PantheonVerona : Il Comune di Mozzecane e Fondazione Discanto uniscono le forze per dare vita a un ricco cartellone, lungo tre mesi,… - ondadimare004 : @gloriar10093697 @alexScar_ @SirDistruggere @AUniversale Credo ci sia una fondazione che si fa carico di questo tip… - 18Karati : Light & Hollow Jewelry by #Omega Art ? Fin dalla sua fondazione, Omega Art ha fornito a tutti i suoi clienti un'al… -

Ultime Notizie dalla rete : Una fondazione "I familiari delle vittime faranno una fondazione" il Resto del Carlino CASTROVILLI, Maglia all'asta per We Run Together

Anche la Fiorentina, nella figura di Gaetano Castrovilli, partecipa a We Run Together, iniziativa benefica che da oggi al 17 luglio prevede la messa all'asta (sul portale Charity Stars) di tanti grand ...

Torinodanza Festival 2020

Lo spettacolo è una coproduzione Torinodanza Festival con MITO SettembreMusica ... festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, maggior sostenitore Fondazione Compagnia di San Paolo, con il ...

Anche la Fiorentina, nella figura di Gaetano Castrovilli, partecipa a We Run Together, iniziativa benefica che da oggi al 17 luglio prevede la messa all'asta (sul portale Charity Stars) di tanti grand ...Lo spettacolo è una coproduzione Torinodanza Festival con MITO SettembreMusica ... festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, maggior sostenitore Fondazione Compagnia di San Paolo, con il ...