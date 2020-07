Una donna per la prima volta Presidente aggiunto della Cassazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Margherita Cassano è stata votata all'unanimità. Pietro Curzio designato Presidente. Leggi su repubblica

