“Un rimpasto a settembre? No, sono soddisfatto dei miei ministri”, giornalista spagnolo ‘gela’ Conte (Di giovedì 9 luglio 2020) Si è avvicinato sorridente al giornalista spagnolo della Nius, pensando di dover rispondere in tema al ‘Recovery Plan’, con il qual il premier Conte sta girando le diverse capitale europee cercando ‘adesioni’ (domani sarà la volta dell’ostica Olanda). Ma la prima domanda ha invece letteralmente ‘gelato’ il presidente del Consiglio: dopo le regionali di settembre è possibile un rimpasto? “No, non vedo all’orizzonte un rimpasto di governo – ha subito replicato Conte – sono soddisfatto della squadra dei ministri”. Conte: “Stiamo lavorando al rilancio del Paese” Quindi, ritrovando il suo proverbiale aplomb ... Leggi su italiasera

