Un hotel senza tetto né pareti: solo il cielo estivo e una vallata svizzera sullo sfondo [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Tra gli hotel è corsa a chi ha il maggior numero di stelle, simbolo di lusso, confort e qualità, ma ce n’è uno che è orgoglioso di non averne nessuna. Al “Zero Real Estate – A room without walls or roof” non si troverà altro che un letto immerso in un anfratto di una montagna svizzera. Non ci sono pareti, né tetto. Non c’è televisione o acqua corrente. Il bagno più vicino è in un ristorante distante 10 minuti a piedi. Non ci sono altri ospiti di cui preoccuparsi e se si è fortunati, l’intrattenimento si presenta sotto forma di una mucca svizzera. L’idea, che coniuga design e natura, è opera degli artisti concettuali Frank e Patrik Riklin, insieme al professionista ... Leggi su meteoweb.eu

Beths0630 : Perché lui sta portando rispetto, infatti da dizionario rispetto vuol dire 'tradire in hotel senza farsi sgamare' #TemptationIsland - Vivodisogniebas : RT @gplanet_news: Soggiornare in un hotel senza pareti, succede in Svizzera @gplanet_news @NullSternHotel - gplanet_news : Soggiornare in un hotel senza pareti, succede in Svizzera @gplanet_news @NullSternHotel - Sicaniasc : ?? Scegli MyForecast Hotel Revenue Software e la tranquillità per i tuoi pagamenti: piccole rate mensili, direttamen… - canyonblud : cameriere dell’hotel: - passa dopo di me dalla porta (senza che io me ne accorga) e “grazie, molto gentile per ave… -

Ultime Notizie dalla rete : hotel senza L'hotel a zero stelle, senza pareti e immerso nelle Alpi Svizzere Collater.al Magazine L’algoritmo che indica quali sono le mete più sicure (e più belle) per le vacanze

Nella valigia delle vacanze 2020, tutti vogliono infilare una cosa ben precisa: la sicurezza. La tranquillità di scegliere una meta che sia attraente, ovvio, ma anche il più possibile al riparo dai ri ...

Lungo le strade della jihad, viaggio al centro dell’orrore

Ci vogliono cautela, perspicacia, lucidità, passione, pazienza, tenacia e tanto studio per non cadere negli stereotipi di cui è disseminata la lunga storia recente del terrorismo islamico. L’ombra del ...

Nella valigia delle vacanze 2020, tutti vogliono infilare una cosa ben precisa: la sicurezza. La tranquillità di scegliere una meta che sia attraente, ovvio, ma anche il più possibile al riparo dai ri ...Ci vogliono cautela, perspicacia, lucidità, passione, pazienza, tenacia e tanto studio per non cadere negli stereotipi di cui è disseminata la lunga storia recente del terrorismo islamico. L’ombra del ...