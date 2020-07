Un errore rese Arianna tetraplegica 15 anni fa. L'Ospedale non paga: sciopero della fame per i genitori (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo un appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, annunciano lo sciopero della fame Eugenio Manzo e Matilde Memoli, genitori di Arianna Manzo che quasi 15 anni fa, quando aveva appena tre mesi, fu vittima - secondo i giudici di primo grado - di un grave caso di malasanità che l’ha resa tetraplegica, sorda ed ipovedente.Una decisione, quella della coppia che abita a Cava dé Tirreni (Salerno) presa per sollecitare una decisione della Corte di Appello di Salerno che li sta tenendo con il fiato sospeso. Il calvario dei Manzo è iniziato nel 2005 al Cardarelli di Napoli, la struttura ospedaliera più grande del Sud Italia: per la somministrazione, oltre il dovuto, di un ... Leggi su huffingtonpost

