Ufficiale la nuova ordinanza, scatta il nuovo obbligo (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n.61 che contiene ulteriori misure per la per la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questi i punti principali: 1. obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico (comprese banchine e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto il tragitto; (Continua...) 2. obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. La stessa ordinanza rinvia alla data del 9 luglio 2020 ulteriori decisioni in ordine al carico di passeggeri ... Leggi su howtodofor

Inter_Women : ?? | BENVENUTA Ilaria #Mauro è una nuova giocatrice di #InterWomen! ???? Il comunicato ufficiale ??… - plazaebbasta : ti amo ufficiale mi è nuova - MondoPrimavera : ?Sarà Tommaso #Rocchi il nuovo allenatore della #Lazio #Primavera?? - IamBerry29 : Ufficiale anche il rinnovo di Alice Tortelli fino al 2022. Che possa essere lei la nuova capitana? #AliceTortelli… - infoitscienza : RedmiBook 14 II, ufficiale la nuova versione con tutta la potenza di Intel -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale nuova Novara: Ufficiale, presentato coach Lavarini Volleyball.it Vimar View Wireless aggiunge la domotica Homekit, Alexa e Google nelle serie civili standard con Zigbee e Bluetooth

Scegliere un impianto elettrico con interruttori, prese, gestione tapparelle nuovo con già dentro la domotica o attrezzarlo in un secondo tempo? Inserire “ragnetti” o relais all’interno di scatole o d ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

magari precisando sin dall’inizio “Sappiamo poco o nulla di questa nuova malattia”, certamente sarebbe stata una posizione che avrebbe aiutato molto di più. Ben diversamente si comportò oltre cento ...

Scegliere un impianto elettrico con interruttori, prese, gestione tapparelle nuovo con già dentro la domotica o attrezzarlo in un secondo tempo? Inserire “ragnetti” o relais all’interno di scatole o d ...magari precisando sin dall’inizio “Sappiamo poco o nulla di questa nuova malattia”, certamente sarebbe stata una posizione che avrebbe aiutato molto di più. Ben diversamente si comportò oltre cento ...