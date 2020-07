Ue, Merkel apre il semestre tedesco (Di giovedì 9 luglio 2020) La cancelliera Angela Merkel ha presentato al Parlamento Ue le linee guida del semestre tedesco di presidenza del Consiglio Europeo. Fari puntati sul Recovery Fund. sat/mrv/red L'articolo Ue, Merkel apre il semestre tedesco proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

La cancelliera Angela Merkel ha presentato al Parlamento Ue le linee guida del semestre tedesco di presidenza del Consiglio Europeo. Fari puntati sul Recovery Fund. sat/mrv/red ...

