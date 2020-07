Udinese tris a Ferrara, passo avanti salvezza e Spal sempre ultima (Di giovedì 9 luglio 2020) Ferrara (ITALPRESS) – L'Udinese affonda la Spal e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. I friulani chiudono la gara del ‘Paolo Mazzà nel primo tempo con i sigilli di De Paul e Okaka, poi il gol di Lasagna nel finale sancisce lo 0-3 finale. Il massimo risultato con il minimo sforzo per gli uomini di Gotti che senza strafare scavalcano nuovamente il Torino e si mettono al quattordicesimo posto con 8 punti di margine sulla terzultima piazza occupata dal Genoa. Sprofonda invece la Spal, sempre più ultima e incapace di muovere in maniera importare la casella dei punti, ferma a 19: gli uomini di Di Biagio ora sono veramente un passo e mezzo nel campionato cadetto. Sin dai primi minuti si nota la ... Leggi su liberoquotidiano

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Serie A Tris #Udinese, è scatto-salvezza. #Spal con un piede e mezzo in B #SpalUdinese - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Spal-Udinese 0-3, tris dei friulani in trasferta: Spal-Udinese 0-3, tri… - sportli26181512 : Tris Udinese, è scatto-salvezza. Spal con un piede e mezzo in B: Tris Udinese, è scatto-salvezza. Spal con un piede… - sportface2016 : VIDEO #SpalUdinese 0-3 | Ecco la rete nel finale da parte di #Lasagna - Gazzetta_it : #Serie A Tris #Udinese, è scatto-salvezza. #Spal con un piede e mezzo in B #SpalUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese tris Udinese tris a Ferrara, passo avanti salvezza e Spal sempre ultima Quotidiano di Sicilia SPAL-UDINESE, Tris friulano ed estensi quasi in B

Si è da poco conclusa la sfida fra SPAL-Udinese. La squadra friulana è riuscita ad imporsi nettamente: 0-3 il punteggio finale, maturato grazie alle reti di De Paul, Okaka e Lasagna. Bello scatto in a ...

Calcio: Serie A, Spal-Udinese 0-3

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Spal forse perde le ultime speranze di salvezza in Serie A, arrendendosi in casa all'Udinese, che vince 3-0 e compie un bel balzo avanti in classifica, scavalcando il Torino ...

Si è da poco conclusa la sfida fra SPAL-Udinese. La squadra friulana è riuscita ad imporsi nettamente: 0-3 il punteggio finale, maturato grazie alle reti di De Paul, Okaka e Lasagna. Bello scatto in a ...(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Spal forse perde le ultime speranze di salvezza in Serie A, arrendendosi in casa all'Udinese, che vince 3-0 e compie un bel balzo avanti in classifica, scavalcando il Torino ...