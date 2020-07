Ucciso a 18 anni come un boss nel Napoletano: «Meglio 20 anni da re che 50 da schiavo» (Di giovedì 9 luglio 2020) Vivere pericolosamente a 18 anni, senza forse nemmeno mai essere riuscito a comprendere il valore della vita. Antimo Giarnieri era quel che appariva, a cominciare dai social. Sul proprio profilo... Leggi su ilmattino

alex_orlowski : Statue belle: Nel 1985 una donna caccia con la sua borsetta un neonazi del 'Nordic Realm Party'. Lei di origine pol… - poliziadistato : Oggi Rolando Lanari, medaglia d'oro al Valor civile, avrebbe compiuto 60 anni. Fu ucciso in un agguato terroristico… - TeresaBellanova : Hyso, 22 anni dall’Albania arrivò a Foggia per lavorare come bracciante. Ben presto, cominciò a subire il ricatto d… - _Call_Me_Liv : RT @Useppe00: In Italia, in media dall'inizio dell'anno, ogni 70 ore un lavoratore del settore primario è morto ucciso da una macchina agri… - EleuteriaTheory : RT @Useppe00: In Italia, in media dall'inizio dell'anno, ogni 70 ore un lavoratore del settore primario è morto ucciso da una macchina agri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso anni 22enne ucciso nelle campagne di Foggia: estradato dopo 21 anni latitante, è accusato di omicidio FoggiaToday Casoria, 18enne incensurato ucciso come un boss

A Casoria, alle porte di Napoli, intorno alle 22 di ieri sono stati esplosi colpi di pistola contro un gruppo di giovani. Quattro proiettili hanno raggiunto un ragazzo appena maggiorenne, Antimo Giarn ...

Coronavirus, Bolsonaro nega aiuti agli indigeni. Tulsa, contagi su dopo il comizio Trump

Washington, 9 luglio 2020 - Oltre 12 milioni di persone contagiate dal coronavirus nel mondo. La pandemia continua, come mostrano i dati forniti dalla Johns Hopkins University, che parlano nello speci ...

A Casoria, alle porte di Napoli, intorno alle 22 di ieri sono stati esplosi colpi di pistola contro un gruppo di giovani. Quattro proiettili hanno raggiunto un ragazzo appena maggiorenne, Antimo Giarn ...Washington, 9 luglio 2020 - Oltre 12 milioni di persone contagiate dal coronavirus nel mondo. La pandemia continua, come mostrano i dati forniti dalla Johns Hopkins University, che parlano nello speci ...