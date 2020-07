Turismo, a giugno crollano le presenze negli alberghi della regione (Di giovedì 9 luglio 2020) “La burrasca del Covid-19 è ancora in corso e continua a flagellare il sistema dell’ospitalità italiana”: così il presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, commenta i dati dell’osservatorio dell’associazione che monitora mensilmente un campione di circa duemila alberghi. In Italia, a giugno 2020, le presenze turistiche si sono ridotte di circa l’80 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La situazione è ancora più grave in Campania dove, nel mese scorso, le presenze risultano diminuite addirittura del 90 per cento. “Il governo deve prendere coscienza della situazione drammatica che il Turismo nazionale, in particolare quello campano, sta vivendo – ... Leggi su ildenaro

HuffPostItalia : Turismo a pezzi. A giugno crollo presenze dell'80%, persi 110 mila posti - Agenzia_Italia : Turismo a picco a giugno in Italia - SkyTG24 : Coronavirus, turismo in crisi. Federalberghi: a giugno crollo presenze dell’80% - Rosy46044624 : RT @Gitro77: Turismo: presenze in calo dell'80%, turisti dall'estero -93,2%, italiani -67,2%. Persi 110.000 posti stagionali #andratuttoben… - LUBOHAIXIA : RT @Gitro77: Turismo: presenze in calo dell'80%, turisti dall'estero -93,2%, italiani -67,2%. Persi 110.000 posti stagionali #andratuttoben… -