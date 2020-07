Tribunale di Salerno, parte la protesta dei genitori di Arianna Manzo (Video) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ha preso il via questa mattina davanti alla sede della corte di appello di Salerno lo sciopero della fame di Eugenio Manzo e della moglie Matilde Memoli, i genitori di Arianna, una ragazza tetraplegica dall’età di tre mesi, per la quale l’ospedale Cardarelli di Napoli è stato riconosciuto colpevole del danno causato e condannato al pagamento di 3 milioni di euro. Dallo scorso mese di novembre l’azienda non ha ancora pagato nulla, neanche una piccola somma a titolo di anticipo che avrebbe consentito ai genitori ( il papà non lavora più dal 2005 per assistere la figlia e la mamma è dipendente part time) di garantire le cure necessarie alla sopravvivenza della figlia e magari, come dichiarato ... Leggi su anteprima24

"Giustizia per Arianna", in sciopero della fame i genitori della vittima di malasanità

Eugenio Manzo e Matilde Memoli, i genitori, hanno esposto davanti al Tribunale di Salerno dov'è in corso il processo uno striscione con la scritta "Giustizia per Arianna". È in corso il loro sciopero ...

