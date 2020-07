Trenitalia lancia l’opzione acquisto biglietti con credito telefonico (Di giovedì 9 luglio 2020) Trenitalia ha deciso di dare una mano ai meno avvezzi alla tecnologia dando la possibilità di acquistare i biglietti scalando il credito dal telefono. Ma ci sono delle limitazioni. Trenitalia decide di andare incontro alle persone meno inclini alla tecnologia e lo fa attraverso la propria app, che adesso consente di acquistare i biglietti anche con il credito telefonico. Tuttavia questa soluzione non fa proprio per tutti. A poter essere acquistati con questa modalità sono infatti solo i biglietti con un costo che non superi i 13,45 euro; dunque rimangono fuori le frecce e le lunghe tratte di intercity e di regionali. Quella relativa al costo del biglietto non è però l’unica limitazione: la funzione ... Leggi su bloglive

paolorm2012 : Trenitalia lancia il turismo locale: prezzi scontati e promozioni estive per chi viaggia sui treni regionali - Notiziedi_it : Trenitalia lancia il turismo locale: prezzi scontati e promozioni estive per chi viaggia sui treni regionali - AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: Trenitalia lancia il turismo locale: prezzi scontati e promozioni estive per chi viaggia sui treni regionali - roma_e_roma : RT @romatoday: Trenitalia lancia il turismo locale: prezzi scontati e promozioni estive per chi viaggia sui treni regionali - giuliog : RT @romatoday: Trenitalia lancia il turismo locale: prezzi scontati e promozioni estive per chi viaggia sui treni regionali -

Ultime Notizie dalla rete : Trenitalia lancia Trenitalia lancia il turismo locale: prezzi scontati e promozioni estive per chi viaggia sui treni regionali RomaToday Ferrovie: per TIM nuovo servizio di mobile ticketing con Trenitalia

Si arricchisce l’offerta di mobile ticketing di TIM che lancia, insieme a Trenitalia (Gruppo FS Italiane), il nuovo servizio per l’acquisto di biglietti dei treni per un importo massimo di 13,45 euro ...

Ferrovie: FS Italiane in prima linea per sostenere il turismo nazionale

Ferrovie dello Stato Italiane ha lanciato una campagna di comunicazione per sostenere il turismo di prossimità e l’intera filiera turistica evidenziando il ruolo del treno, e le tante promozioni ad ho ...

Si arricchisce l’offerta di mobile ticketing di TIM che lancia, insieme a Trenitalia (Gruppo FS Italiane), il nuovo servizio per l’acquisto di biglietti dei treni per un importo massimo di 13,45 euro ...Ferrovie dello Stato Italiane ha lanciato una campagna di comunicazione per sostenere il turismo di prossimità e l’intera filiera turistica evidenziando il ruolo del treno, e le tante promozioni ad ho ...