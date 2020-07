Tre dream match, due cinture e un dolce messaggio sociale: Keith Lee a SportFair, campione dentro e fuori dal ring (Di giovedì 9 luglio 2020) Una figura imponente, una risata contagiosa, un gran talento sul ring e un gran pensiero critico che gli permette di confrontarsi, in prima linea, sulle tematiche sociali di primaria importanza. Keith Lee è tutto questo e tanto altro, soprattutto, da ieri sera, è il primo Undisputed Champion di NXT. Il wrestler nativo di Wichita Falls ha infatti battuto Adam Cole a ‘NXT: The Great American Bash‘ vincendo l’NXT Championship e il North American Championship. Intervistato ai nostri microfoni, Keith Lee ha dichiarato: ”l’opportunità di avere due titoli così importanti come il North American Championship e l’NXT Championship è davvero intensa ed eccitante, è un onore. È un momento che aspettavo da tanto, sono grato di essere stato nella posizione di ... Leggi su sportfair

ve10ve : Il sogno di #Salvini, tre. #Salvini's dream, three. #Digos - dreamyhjs : e comunque i didn't miss quei tre secondi in cui c'era one (lucid dream) in sottofondo - dream_maker_00 : E gli esami in presenza no, perché é troppo rischioso mettere tre persone dentro la stessa stanza per fare un orale - luca_dream : RT @borghi_claudio: Mi compiaccio! Trovati tutti e tre da tre persone diverse - luca_dream : RT @borghi_claudio: @Farquad2 @michele_geraci @pdnetwork @M5S_Camera @Mov5Stelle @LegaSalvini @GiorgiaMeloni @ItaliaViva Beh, la Grecia era… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre dream Living the Dream: i piloti Dunlop si uniscono per celebrare la loro passione per la moto Gripdetective Alba, “Estate all’Arena” entra nel vivo: tre appuntamenti dedicati a Fellini

Quest’ultima prevede tre appuntamenti dedicati a Federico Fellini ... con Pieranunzi che ha anche composto due brani originali, “Cabiria’s dream” e “Fellini’s waltz”. L’ingresso alla proiezione di ...

“I have a dream”: che il covid ci riconsegni un’umanità progredita

la catastrofe umanitaria covid ha proiettato l’Italia in uno scenario da incubo di società distopica che ha superato di gran lunga le nostre peggiori fantasie e quelle della literary finction di gener ...

Quest’ultima prevede tre appuntamenti dedicati a Federico Fellini ... con Pieranunzi che ha anche composto due brani originali, “Cabiria’s dream” e “Fellini’s waltz”. L’ingresso alla proiezione di ...la catastrofe umanitaria covid ha proiettato l’Italia in uno scenario da incubo di società distopica che ha superato di gran lunga le nostre peggiori fantasie e quelle della literary finction di gener ...