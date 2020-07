Traffico Roma del 09-07-2020 ore 20:00 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma ritrovati all’ascolto è difficile la situazione sul raccordo a causa di un incidente grave Ci sono code in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina in colonna per Traffico e curiosi anche in carreggiata opposta quella interna dalla Tiburtina alla bivio per la Roma L’Aquila è proprio sul percorso Urbano della Roma L’Aquila abbiamo coda a partire da Viale Togliatti in uscita dalla per le difficoltà di immissione sul raccordo e di nuovo sul raccordo in carreggiata interna code tra le uscite Cassia e Flaminia anche in questo caso si tratta di un incidente incolonnamenti per il Traffico invece in esterna dalla Pontina alla Romanina lavori in programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - romadailynews : Traffico Roma del 09-07-2020 ore 20:00: Luceverde Roma ritrovati all’ascolto è difficile la… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-07-2020 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 19:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 17:00 RomaDailyNews Grave incidente in autostrada, feriti e traffico in tilt

Grave incidente stradale, alle 19, sull'A25, Roma-Pescara, all'altezza di Pescina, in direzione Cocullo, nel territorio della provincia dell'Aquila. Si sarebbero scontrate diverse auto, al momento non ...

Ora nel Pd c’è chi dice: a Roma candidiamo Monica Cirinnà

Roma. Questa non ci voleva, per Monica Cirinnà, anche se poi non è detto che la vicenda influisca o danneggi la sua vita politica. Parliamo dell’arresto avvenuto due giorni fa, ai domiciliari, del fra ...

Grave incidente stradale, alle 19, sull'A25, Roma-Pescara, all'altezza di Pescina, in direzione Cocullo, nel territorio della provincia dell'Aquila. Si sarebbero scontrate diverse auto, al momento non ...Roma. Questa non ci voleva, per Monica Cirinnà, anche se poi non è detto che la vicenda influisca o danneggi la sua vita politica. Parliamo dell’arresto avvenuto due giorni fa, ai domiciliari, del fra ...