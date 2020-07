Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno della redazione a Roma Nord rallentamenti sulla via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti verso Corso di Francia chiude sulla Salaria Villa Spada aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale si lamenta anche sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa pratica della via Trionfale con rallentamenti da via ipogeo degli Ottavi al San Filippo Neri verso il centro rallentamenti che ritroviamo sul tratto Urbano dell’a24 tra via Togliatti la tangenziale direzione San Giovanni sulla Pontina si sta in coda tra Montedoro e via di Decima verso l’Eur raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna tra Tuscolana e Ardeatina in esterna nel tratto tra Tor Bella Monaca La Rustica per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - LuceverdeRoma : ???????#Roma PROSEGUONO #LAVORI di riqualificazione del manto stradale ???????VIA IV NOVEMBRE, VIA CESARE BATTISTI, P… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori #traffico - Via Ardeatina ????code fra Via di Fioranello e Via dei Casali delle Cornacchiole > Centro Città #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews L’agenda della Difesa tra Roma e Parigi. Florence Parly incontra Lorenzo Guerini

Domani la ministra francese sarà a Roma per la prima uscita ufficiale dall'inizio della crisi Covid-19. Incontrerà Lorenzo Guerini, reduce dalla delicata missione turca (osservata con interesse da Par ...

Baschi e Castelgiorgio assediati dal traffico

Due paesi stretti nella morsa di un traffico asfissiante e pericoloso. Gli abitanti di Baschi e Castelgiorgio sono costretti a convivere con situazioni ai limiti della sostenibilità. La chiusura del v ...

