Torre del Greco, è ai domiciliari ma evade per giocare una bolletta: arrestato – IL NOME (Di giovedì 9 luglio 2020) I carabinieri della radiomobile hanno sorpreso il 39enne davanti al portone del palazzo di casa a Torre del Greco, mentre rientrava con la ricevuta della giocata tra le mani. Era sottoposto agli arresti domiciliari ma la voglia di puntare sulle partite in programma ha avuto la meglio e ha così lasciato la sua abitazione per raggiungere un vicino centro scommesse. Il brivido del gioco e la passione per il calcio sono stati fatali per Lorenzo Cuciniello, 39 anni, di Torre del Greco (Napoli). I carabinieri della radiomobile lo hanno sorpreso davanti al portone del palazzo, mentre rientrava con la ricevuta della giocata tra le mani. arrestato per evasione, Cuciniello è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo ... Leggi su 2anews

Il Castello Estense di Ferrara è il simbolo storico della città dell’Emilia-Romagna ed è una tappa obbligatoria da visitare: scopriamo gli orari e i prezzi per la visita. Castello Estense di Ferrara: ...

In occasione degli spettacoli del cartellone 2020 del Festival Puccini sarà attivo un servizio navetta per il trasferimento degli spettatori da Viareggio al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del La ...

In occasione degli spettacoli del cartellone 2020 del Festival Puccini sarà attivo un servizio navetta per il trasferimento degli spettatori da Viareggio al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del La ...